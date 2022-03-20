Ukrayna: Savaşın başından bu yana 6 Rus general öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesinde başlattığı savaşta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince 6 Rus generalin öldürüldüğünü belirtti.



Podolyak, "Rusya Federasyonu'nun üst düzey subaylarının yüksek ölüm oranı dikkat çekicidir" dedi.

RUS KARADENİZ DONANMASININ KOMUTAN YARDIMCISI ÖLDÜ



Rus Senatör Yekaterina Altabayeva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol'deki çatışmalar esnasında Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Andrey Paliy'in öldüğünü ifade etti.



Paliy'in 1992'de Kiev Askeri Deniz Siyaset Yüksek Okulundan mezun olduğunu, 1993'te Ukrayna ordusuna katılmayı reddedip Rus Kuzey Donanmasına girdiğini hatırlatan Altabayeva, Kıdemli Albay Paliy'in 2008'de Gürcistan'daki savaşta da görev aldığını aktardı.

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