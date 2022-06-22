Ukrayna'da savaşın 119. günü: Rusya Harkov bölgesini vurdu

Rusya'nın Ukrayna işgalinde dört ay geride kalmak üzere. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kentine başlattığı saldırının üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. Ancak Rus birlikleri hala kenti ele geçirmek için mücadele ediyor.

Rus güçleri ezici ateş gücüne rağmen Ukrayna direnişini hala kıramazken, kentte kalan Ukrayna askerlerine silah ve mühimmat sağlayan ikmal hatlarını da kesmeyi başaramadı.



Ukrayna ordusu, askerlerinin Severodonetsk ve çevresindeki yoğun Rus saldırısına karşı direndiğini bildirdi.

Ukrayna savunma bakanı yardımcısı Hanna Maliar, Rusya'nın Severodonetsk yakınlarındaki yerleşimlere saldırmak için neredeyse tüm güçlerini biraraya getirdiğini söyledi. Rusların hafta sonuna kadar Luhansk bölgesinin sınırlarına ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

RUSYA HARKOV BÖLGESİNİ VURDU: EN AZ 15 ÖLÜ

Harkov Valisi Oleh Synegubov, Rus ordusunun Harkov bölgesine düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Rusya, Ukrayna’nın Harkov bölgesini vurdu. Harkov Valisi Oleh Synegubov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkov’a düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.



Synegubov, 6 sivilin Harkov kenti ve çevresinde, 6 kişinin Harkov’un yaklaşık 40 kilometre güneydoğusundaki Chuhuiv'de, 3 sivilin ise Harkov’un 40 kilometre kuzeybatısındaki Zolochiv'de hayatını kaybettiğini ifade etti.