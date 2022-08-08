Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde Rusya'ya katılmak için referandum düzenlenecek

Ukrayna’nın Zaporijya bölgesindeki Rus yanlısı sözde yönetim, Rusya'ya katılmak için referandum düzenleneceğini bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.08.2022 - 17:44

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde Rusya'ya katılmak için referandum düzenlenecek

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Rus basınındaki haberlere göre, Rusya'nın kontrolünde bulunan Zaporijya bölgesinin sözde yönetim başkanı Evgeniy Balitskiy, "Rusya ile Birlikteyiz" forumuna katıldı.

Balitskiy, burada yaptığı konuşmada, bölgenin Rusya ile birleşmesi için referandumun yapılması yönünde karar imzaladığını aktardı.

SONBAHARIN BAŞINDA YAPILACAK

Referandumun sonbaharın başında yapılmasının planlandığı belirtiliyor.

İçerisinde bir nükleer santral de bulunan Zaporijye bölgesi Ukrayna'nın güneyinde yer alıyor.  İçerisinde bir nükleer santral de bulunan Zaporijye bölgesi Ukrayna'nın güneyinde yer alıyor. 

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna topraklarında yasa dışı sözde referandumlar düzenleyerek gerek Kiev yönetimiyle gerek dünyanın diğer ülkeleriyle müzakere şansını kaybedeceğini belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da söz konusu referandumları, Rusya'nın düzenlemediğini savunarak, "Bu, bölge sakinlerinin planıdır. Biz referandum düzenlemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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