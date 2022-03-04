Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: Nükleer santralde sızıntı yok

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 9. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.



Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali'nde Rus askerlerinin saldırısı sonucunda dün gece yangın çıktı.

Santralin bulunduğu sahadaki yangın söndürüldü. Reuters, sabah saatlerinde santralin Rus birlikleri tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan olayla ilgili açıklama yapıldı.

''REAKTÖRLER ZARAR GÖRMEDİ, RADYOAKTİF SIZINTI YOK''

Açıklamada, Zaporijya ve Çernobil santrallerinin Rusların kontrolünde olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

''Santral içindeki bir bina roket isabet etti bu bina reaktöre dahil değildir. Reaktörler zarar görmedi, radyoaktif sızıntı yok. Santraldeki durum hala son derece gergin ve zorlu. Santralin radyasyon izleme cihazları tamamen çalışıyor.

''İKİ PERSONEL YARALANDI''

İki güvenlik personeli yaralandı. Santralde şu aşamada sadece Ukraynalılar görev yapıyor. Personelin tümü Ukraynalı. Zaporijya ve Çernobil santralleri Rusların kontrolünde.''