Zelenski: Azim ve birlikle kazanacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, halkın azimleriyle ve birlikleriyle işgalcileri her gün şehir ve kasabalardan kovduğunu ve işgale direndiğini söyledi.



Televizyonda yayınlanan duygusal konuşmasında Zelenski, sivillerin meydanlara çıkıp işgalcilere "Burası Ukrayna toprağı, evinize gidin" diye bağırdığını belirtti.



Zelenski, "Şehriniz işgal altındayken protesto etmek özel bir kahramanlıktır. Silahınız olmadığı halde size ateş açıyorlar. Ama kaçmıyorsunuz. Silahsızken, zırhlı araçlar üzerinize geliyor. Ama siz kenara çekilmiyorsunuz. O yüzden bu işgal geçicidir" dedi.



Ukraynalıların pes etmeyeceğini söyleyen Zelenski, direnmeyi sürdüreceklerini ifade etti.



Ayrılıkçı Donbas bölgesindeki halka da seslenen Ukrayna lideri, "Birçoğunuzun Ukrayna'nın sözde sizden nefret ettiğine inandığını biliyorum. Rus televizyonlarındaki yalancılar size saldıracağımızı sizi yok edeceğimizi iddia ediyorlar. 8 yıllık savaştan sonra Donetsk'i ve 8 günlük savaştan sonra Harkov'u karşılaştırın. Bu yüzden kendinizi korumalısınız yoksa sizin de canınıza mal olacak" dedi.

