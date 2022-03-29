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Zelenski: Görüşmelerden gelen sinyaller olumlu ama Rusya'nın saldırısı sürüyor

İstanbul'daki zirveyle ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'den bir değerlendirme geldi. Müzakerelerden gelen sinyallerin olumlu olduğunu söyleyen Zelenski, "Ancak Rusya'nın saldırısı sürüyor, durum daha iyiye gitmiyor" dedi.

Haberler - NTV Haber 29.03.2022 - 23:51

Zelenski: Görüşmelerden gelen sinyaller olumlu ama Rusya'nın saldırısı sürüyor

- Savaşının 34. gününde açıklama yapan Zelenski, Ukraynalı ve Rus müzakere heyetlerinin İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmesini değerlendirdi.

İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu belirten Zelenski, "Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu olarak adlandırılabilir. Ancak bu sinyaller, Rus silahlarını susturmuyor." dedi.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve savunmaya katılan herkes, bugün hayatta kalmamızın tek garantisidir" diyen Zelenski, yıkmaya devam eden bir devletin temsilcilerinden gelen sözlere güvenmek için bir neden görmediğini sözlerine ekledi.

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