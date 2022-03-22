Zelenski: Kırım ve Donbas'ı tanımayı konuşabiliriz

Rus Haber Ajansı TASS'ın haberine göre, Zelenski, Rusya ile savaşın başlama gerekçesini oluşturan ayrılıkçı bölgeler konusunda önemli bir adım attı. Habere göre, Zelenski, Ukrayna tarafının güvenlik garantisi almasından sonra Kırım ve Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması konularını Rusya ile görüşmeye hazır olacağını söyledi.

Ukrayna televizyonlarına konuştuğu belirtilen Zelenski, "Bu herkes için çok zor bir durum. Kırım, Donbas ve herkes için. Bir çıkış yolu bulmak için, bahsettiğim bu ilk adımı atmalısınız" dedi. Zelenski, bu adım için güvenlik garantileri verilmesi ve savaşın sona erdirilmesi gerektiğini de yineledi.

Habere göre Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede bu konuları tartışmaya hazır. Zelenski, "Rusya Devlet Başkanı ile ilk görüşmemizde bu konuları gündeme getirmeye hazırım, bunlar alakalı, bizim için önemli” açıklamasını da yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, dün yaptığı bir başka açıklamada da Rusya ile muhtemel uzlaşma konularının Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini söyledi

Güvenlik garantileri dahil olmak üzere Rusya ile olası uzlaşma konularının Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini belirten Zelenski şunları söyledi.



“Müzakere ekiplerine söylediğim gibi siz tüm bu değişiklikler hakkında bahsederken ve onlar tarihi nitelikte olabilir, biz hiçbir yere gidemeyiz, referanduma geleceğiz. Uzlaşma formatına halk karar verecek ama onların ne olacağı ise bizim Rusya ile müzakerelerimizin meselesi olacak. Bu nedenle her halükarda bu yolu halkımızla birlikte yürümeye ve her şeyi yapmaya hazırım.”