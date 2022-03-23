    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Zelenski: NATO üyeliğinden vazgeçebiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın ateşkes koşulları arasında yer alan NATO üyeliği için önemli bir açıklama yaptı. Zelenski, Rus askerlerinin geri çekilmesi, ateşkes sağlanması ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla ülkesinin NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 13:18 | Son Güncelleme : 23.03.2022 - 13:19

Zelenski: NATO üyeliğinden vazgeçebiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna televizyonlarında yayımlanan röportajında, bunun, NATO konusunda Ukrayna ile ne yapılacağını bilmeyen Batı için, güvenliğini garantiye almak isteyen Ukrayna için ve NATO'nun daha fazla genişlemesini istemeyen Rusya için bir uzlaşma olduğunu açıkladı.

Zelenski, Rus askerlerinin geri çekilmesi, ateşkes sağlanması ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla ülkesinin NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme çağrısını yineleyen Zelenski, Putin ile görüşmedikçe Rusya'nın savaşa son vermek isteyip istemediğini anlamanın imkansız olduğunu belirtti.

NATO'nun Avrupa'daki varlığı. NATO'nun Avrupa'daki varlığı.

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...