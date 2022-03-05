"Zelenski'ye bir haftada 3 suikast girişimi"

İddia İngiliz The Times gazetesine ait. Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından suikast timlerinin üç kez Zelenski'yi öldürmeye çalıştığı belirtildi.



İki suikast girişiminin Rus hükümetine yakınlığıyla tanınan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği, haftasonu da Kiev'de Çeçen suikastçıların başarısız olduğu belirtildi.



Rusya istihbaratındaki savaş karşıtı yetkililerin sızdırdığı bilgiler sayesinde Zelenski'nin suikast girişimlerinden kurtulduğu belirtiliyor.



Kiev'deki sokağa çıkma yasağının da suikast girişimlerini boşa çıkarmak için getirildiği öne sürüldü.



Ukrayna lideri Zelenski, işgalin ilk günlerinde "Rusların bir numaralı hedefi benim" diye konuşmuştu.