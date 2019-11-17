Ayrıcalıklı Rotalar/Bayburt-Erzurum 16 Kasım 2019

Profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, Türkiye ve dünyanın ayrıcalıklı noktalarını keşfetmek için yeniden yola çıkıyor. Ayrıcalıklı Rotalar, her Cumartesi 21.15’te NTV’de. Ayrıcalıklı Rotalar bu hafta; Kurtuluş Savaşı'nın fitilinin ateşlendiği, Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden birine, Dadaşlar Diyarı’na, sonra da yanıbaşında Baksı Müzesi’yle sanatla can bulan Karadeniz'in şirin kenti Bayburt'a gidiyor. Erzurum'da Urartular'dan Persler'e, Romalılar'dan Selçuklular'a, Bizanslar'a, Moğollar'a kadar çok uzun bir tarihi yolculuk sizi bekliyor. Erzurum’a gezmeye önce 3 bin 125 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı’ndan başlayabilirsiniz. Ardından turunuza Erzurum Kongresi çalışmalarının sürdürüldüğü Kongre Binası'yla devam edebilir, İlhanlılardan kalan Yakutiye Medresesi'ni ziyaret edebilir, çıkışta ünlü Taş Han'dan oltu taşından yapılma tespih ya da takı satın alabilirsiniz. 300 yıllık Erzurum Kalesi, Anadolu’nun en büyük Selçuklu medresesi kabul edilen Hatuniye Medresesi de görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Saffet Emre Tonguç, Erzurum’dan sonra Bayburt'u da görmenizi tavsiye ediyor. Bozkırın orta yerindeki Avrupa Parlamento ödüllü, Prof. Hüsamettin Koçan'ın bir idealinin gerçekleştiği Baksı Müzesi görülmesi gereken yerlerden biri. Bayburt Kalesi ve Saat Kulesi’ni gezerek Bayburt'un tarihinin izlerini takip edebilirsiniz... Ayrıcalıklı Rotalar, 16 Kasım Cumartesi 21.15’te NTV’de.
NTV 14.11.2019 - 11:40| Son Güncelleme : 17.11.2019 - 09:09
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