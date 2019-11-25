Ayrıcalıklı Rotalar: Mauritius (Şiva Tapınağı)

Profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, Türkiye ve dünyanın ayrıcalıklı rotalarını keşfetmek için yola çıkıyor. Fransa’dan, Hong Kong’a, Portekiz’den Kaz Dağları’na bambaşka coğrafyalarda farklı kültürleri ekrana getiren Saffet Emre Tonguç, izleyiciyi tarihin içinde bir yolculuğa çıkartmayı da ihmal etmiyor. Tonguç, uzaklarda gezilip görülmesi gereken noktaları, farklı damaklara hitap eden mutfakların bilinmeyenlerini, seyahatlerde işe yarayacak tüyoları 30 yıllık rehberlik deneyimiyle harmanlayıp ekrana taşıyor. Ayrıcalıklı Rotalar, bu hafta Afrika'nın turkuaz sularındaki botanik ada ülkelerinden biri olan Mauritius'taydı. Hintlilerce kutsal sayılan ve Hindu inancına göre hacı olmak için çıplak ayakla yürünerek gelinmesi gereken Ganga Talao'yu ve görkemli Şiva Tapınağı'nı Saffet Emre Tonguç'un anlatımıyla gezin.
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