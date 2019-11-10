Ayrıcalıklı Rotalar: Ürdün (Lut Gölü)

Çöl rüzgarlarını arkanıza alıp uçan halınızla Ortadoğu’nun ortasına, kızıl kumların diyarına yolculuk etmeye ne dersiniz? Ayrıcalıklı Rotalar bu hafta Ortadoğu’nun ortasını, kızıl kumların diyarı Ürdün'ü keşfe çıkıyor. Yer yüzünün en alçak noktasından yer alan Lut Gölü, nam-ı diğer ölü deniz, yüzde 30 oranındaki tuz seviyesi nedeniyle birkaç organizma dışında hiçbir canlının yaşamadığı 'ölü' bir göl. Batmanın mümkün olmadığı gölde siz de gölün ortasında sırt üstü uzanarak gazete okuyan adamın meşhur pozunu verebilirsiniz. Daha fazlası için Saffet Emre Tonguç'a kulak verelim...
NTV 10.11.2019 - 15:31| Son Güncelleme : 10.11.2019 - 15:51
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