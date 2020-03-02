Corona virüs korkusu müze kapattırdı

Ölümcül corona virüs salgınında ölü sayısı 3 bini aştı. Vaka sayısı ise 89 binin üzerinde. Fransa'nın ünlü Louvre Müzesi, corona virüs nedeniyle kapandı. İngiltere ise felaket senaryosuna hazırlanıyor. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da ilk vaka tespit edilirken ABD'de halk marketlere hücum etti. ÖLÜMCÜL SALGINDA SON DURUM
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NTV 02.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 02.03.2020 - 09:30
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