İdlib'e saldırı önlenebilir mi? (Tahran bildirisinin satır araları)

Rusya ve Suriye'ye ait savaş uçakları İdlib'e hava saldırılarını dün de sürdürdü. Saldırılarda bir hastane varil bombalarıyla hedef alındı. Yerel kaynaklar, 18 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da yapılan Üçlü Suriye Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yaptığı ateşkes vurgusunun diplomatik bir dille ortak açıklamaya yansıdığını söyledi. İdlib'e olası operasyonun yaratacağı insani drama ve göç dalgasına dikkat çeken Erdoğan, ''Türkiye bedel ödememeli" diye konuştu. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Naim Babüroğlu, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.