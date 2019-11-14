Zaman Yolcusu: Uzaklar (Cumartesi 23.15'te NTV'de)
Ahmet Yeşiltepe, tarihe bakışınızı değiştirecek bir keşif için izleyicileri Kore'ye götürüyor. Kore Savaşı'nın kaderini değiştiren askerler... Onların "unutulmayacak" gerçek öyküleri. Küçük Ayla'nın zamana sığmayan hikayesi... Zaman Yolcusu "Uzaklar" ikinci bölümüyle cumartesi gecesi (16 Kasım) saat 23:15'te NTV'de...
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