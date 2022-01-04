Özel okullar 2022'de ne ne kadar zam yapacak?

Döviz kurundaki yükseliş ve enflasyon artışı özel okulları da etkiledi. Türkiye Özel Eğitim Kurumları, 2022-2023 eğitim öğretim yılında yapılabilecek zammın tavan oranını belirledi. Haber: Emirhan Ergen
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NTV Haber 04.01.2022 - 22:54| Son Güncelleme : 04.01.2022 - 22:57
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