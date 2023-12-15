9 seçmeli ders müfredata girdi
Ortaokul ve liselerde seçmeli dersler kapsamına 9 yeni ders eklendi. Farklı beceri ve kazanımların sağlanabileceği dersler ikinci dönemden itibaren listede yer alacak. Seçmeli derslerin yılda bir kez değil aylık olarak değiştirilebilmesi isteniyor. NTV ekibi, teknolojiden sosyal yaşam kurallarına kadar birçok konuyu kapsayan yeni dersleri, öğrencilere ve eğitim uzmanına sordu. (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Savaş Daldal)
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