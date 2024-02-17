Özel okullar için yeni kurallar: Paskalya ve Cadılar Bayramı gibi kutlamalar yapılamayacak
Özel öğretim kurumları yönetmeliği güncellendi. Yeni yönetmeliğe, "Kurumlarda Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerine aykırı etkinlik ve kutlamalar yapılmaz." maddesi eklendi. Yeni yönetmeliğe göre, Türk ve yabancı tüm özel okullarda bakanlıkça onaylanan ders kitapları ve materyaller ile eğitim yapılacak. İşte ayrıntılar... (Haber: Öykü Tüccar)
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