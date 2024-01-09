Özel okul ücretlerine yüzde 60'a yakın zam yolda

2024-2025 öğretim yılı için özel okullarda erken kayıtlar başladı. Özel okul fiyatlarında yüzde 60'a yakın bir artış söz konusu olacak. Veliler zammı yüksek bulurken, okullar artan maliyetleri gerekçe göstererek artışın yetersiz olduğunu söylüyor. NTV ekibinden Beyzanur Özer konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.
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