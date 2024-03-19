LGS başvuruları başladı: Sınava 2 ay kala uzmanlardan öneriler
2 Haziran'da yapılacak Liselere Giriş Sınavı için 29 Mart'a kadar sürecek başvuru süreci başladı. Bu sene başvurular e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Sınava az bir süre kala uzmanların öğrencilere tavsiyeleri var. İşte ayrıntılar... (Haber. Beyzanur Özer Kamera: Savaş Daldal)
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