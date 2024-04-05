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En çok fiyat artışı özel okulda: Velilerden KDV düzenlemesi talebi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son iki ayda zam şampiyonu özel okul ücretleri oldu. Veliler, özellikle ortaöğretim kademesindeki fiyat artışlarından şikayetçi. Özel okullar ise, giderlerini karşılamakta zorlandıklarını belirtiyor. (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Cahit Kazan)

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