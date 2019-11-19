Ekonomi basınının 'yıldızı' Güngör Uras için anma gecesi

Yıllarca NTV'de Sokağın Ekonomisi programında yorumculuk yapan ünlü ekonomist Güngör Uras, 19 Ağustos 2018'de hayatını kaybetti. Uras için İstanbul'da bir anma töreni düzenlendi. Ailesi ve dostları ölümünün birinci yılında Güngör Uras'ı anlattı. (Haber: Ahmet Örsoğlu Kamera: Cahit Kazan, NTV Haber)

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