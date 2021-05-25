Özlem Denizmen ile Para Durumu (7 Mayıs 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “Sürdürülebilir yaşam çocuklara nasıl öğretilebilir?” Özlem Denizmen’in konukları; Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Başkanı Emrah Kurum ve Boşa Harcama Komitesi Üyesi/Ekonomist Saadet Algan. Ayırıca evde enerji tasarrufu hakkında bilgiler içeren merak ettikleriniz bölümü ve izleyici sorularına yanıtlar Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...
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NTV 25.05.2021 - 11:21| Son Güncelleme : 25.05.2021 - 11:40
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