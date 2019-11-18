Orkun Olgar Şahinkaya'yı yeniden keşfediyor (Macerasever 17 Kasım 2019)
“Macerasever” ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye’nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Macerasever, her Pazar Pazar 22.15’te NTV’de. Macerasever ile Orkun Olgar bu kez Türkiye’nin ikinci büyük su kanyonu Şahinkaya’yı daha önce deneyimlenmemiş bir yolculukla yeniden keşfediyor. Kızılırmak üzerindeki en dar ve en uzun geçitte su jetleri ile aşılacak yüz kilometrelik bir rota Orkun Olgar'ı bekliyor. “Macerasever”, 17 Kasım Pazar 22.15’te NTV’de.
NTV 18.11.2019 - 09:47| Son Güncelleme : 19.11.2019 - 17:02
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