0'dan 100'e 28 Aralık 2019

Otomotiv dünyasının nabzı Saffet Üçüncü ile NTVde... En yeni araba modelleri ve fuarları 0dan 100e de!... 0dan 100e de bu hafta; Saffet Üçüncü Gebzede Anadolu ISUZU ticari araç fabrikasını gezdi ve geliştirilen elektrikli otomobilleri anlattı. 0dan 100e, 21 Aralık Cumartesi 18.15te NTVde.
NTV 29.12.2019 - 12:04| Son Güncelleme : 29.12.2019 - 12:42
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