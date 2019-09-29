0'dan 100'e 28 Eylül 2019

Otomotiv dünyasının nabzı Saffet Üçüncü ile NTV'de... En yeni araba modelleri ve fuarları 0'dan 100'e de!... 0'dan 100'e de bu hafta; Saffet Üçüncü, Ssangyong Musso ve Yamaha TNR 700 motosikleti test ediyor. 0'dan 100'e, 28 Eylül Cumartesi 18.15'te NTV'de.
NTV 29.09.2019 - 10:42| Son Güncelleme : 12.11.2019 - 16:30
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