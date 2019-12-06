2000 sonrası doğanlar: "Z" kuşağı (Günlerin Getirdiği 5 Aralık 2019)
Programda; 200 sonrası doğan "Z" kuşağı enine boyuna değerlendiriliyor. Z kuşağı ne istiyor, değerleri neler, neye önem veriyorlar, anne-babaları ne yapmalı, iş hayatı nasıl bir değişim geçirmeli? gibi sorulara yanıt aranıyor.
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