400'den fazla ürüne ilave vergi (Geri Sayım 29 Haziran 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek'ti. Gödek, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, 400'den fazla ürüne getirilen ilave vergiyi, piyasalardaki ikinci dalga endişesini, Haziran ayı enflasyon beklentisini, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.

NTV 29.06.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 29.06.2020 - 11:01

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