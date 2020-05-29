ABD-Çin gerilimi büyüyor (Geri Sayım 29 Mayıs 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Aslanoğlu'ydu. Aslanoğlu, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, ABD ile Çin arasındaki büyüyen gerilimi, virüsün ekonomilere etkisini, döviz ve altındaki son durumu konuşuyor.

NTV 29.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 29.05.2020 - 11:44

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