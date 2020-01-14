ABD-İran gerilimi tehlikeli bir dönemeçte... (Pasaport 13 Ocak 2020)
Yıllardır süren ABD-İran gerilimi tehlikeli bir dönemeçte… İki ülkenin çatışma düzeyi hem bölgemiz hem de dünyadaki gidişatı belirleyecek. Peki, Amerika ne yapmak istiyor? İran yayılmacı bir politika mi izliyor? Mete Çubukçu ile Pasaport, İran-ABD çekişmesinin tarihini, çatışmaların nereye varacağını ve muhtemel senaryoları ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 13 Ocak Pazartesi 21.00’de NTV’de.
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