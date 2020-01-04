ABD İranlı generali neden öldürdü? (Yakın Plan 3 Ocak 2020)
Programda; ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin nedenleri ve olası sonuçları değerlendiriliyor. Ayrıca suikast sonrası İran'ın ABD'ye nasıl karşılık vereceği de tartışılıyor.
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