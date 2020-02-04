ABD'de ön seçim krizle başladı (Dünyanın Haberi 4 Şubat 2020)
Çin'den gelen son haberler ve "Coronavirüs" salgınına ilişkin son gelişmeler...ABD'de başkanlık seçimleri için Trump'a karşı güçlü bir aday aranıyor. Ama Demokratlar daha yolun başında tökezledi. Ön seçim sonuçları "karışıklık ve tutarsızlık" nedeniyle açıklanamadı. İklim değişikliği, tarım ürünlerini vurdu. Gelecek nesiller "biber" başta olmak üzere pek çok gıdayı bulamayabilir. Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.
NTV 04.02.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 04.02.2020 - 17:20
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