Türk edebiyatının usta kalemi: Ahmet Mithat Efendi (Hayat Bir Sanat 15 Şubat 2020)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri yeni sohbet programı “Hayat Bir Sanat” için bir araya geliyorlar. Edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyorlar. “Hayat Bir Sanat”ın yeni bölümünde; sohbetin kahramanı gazeteci, yazar ve yayıncı kimliğiyle önemli eserlere imza atan Ahmet Mithat Efendi. Mehmet Barlas ve Selim İleri, gazeteciliğin ve Türk edebiyatının usta ismi Ahmet Mithat Efendi’yi unutulmaz eserleri ve hayat hikayesiyle anıyor. “Hayat Bir Sanat” 15 Şubat Cumartesi 12.20’de NTV’de.
NTV 14.02.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 10:04
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.