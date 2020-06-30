Akdeniz'de sular ısınıyor! (Pasaport 29 Haziran 2020)
Mısır ve Fransa tehdit ediyor, Rusya bekliyor... Amerika alana inerken, Türkiye anahtar ülke konumunda. Akdeniz'de sular ısınıyor. Libya dünya ajandasında ilk sıralarda. Bu ülkede herkesin kırmızı çizgisi netleşiyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, karşılıklı meydan okumalar ve Libya'daki değişen dengeleri ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 29 Haziran Pazartesi 21.00’de NTV'de.
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NTV 30.06.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 30.06.2020 - 10:54
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