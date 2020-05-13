Akşener'in memleket masası önerisi (Siyasi İşler 12 Mayıs 2020)
Siyasi İşler'de Ahmed Arpat konukları Okan Müderrisoğlu, Burhanettin Duran ve Mithat Baydur ile salgında normalleşme adımlarını, İYİ Parti'nin HDP'ye aracı gönderdi iddiasını, Meral Akşener'in memleket masası önerisini ve siyasette darbe iması tartışmasını masaya yatırıyor.
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NTV 13.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 13.05.2020 - 10:05
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