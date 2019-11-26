"Altın bir süre daha baskılanabilir" (Geri Sayım 26 Kasım 2019)
Bu sabah Geri Sayım’da Berfu Güven’in konuğu Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek'ti. Gödek'e göre; küresel piyasalarda altın fiyatları bir süre daha baskılanabilir. Altının yükselememesinin nedeni ise risklerin genel olarak azalması.
NTV 26.11.2019 - 10:23| Son Güncelleme : 26.11.2019 - 12:05
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