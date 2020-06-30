Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi? (Geri Sayım 30 Haziran 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Integral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu'ydu. Turşucu, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, kısa çalışma ödeneğinin 1 ay uzatılmasını, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.

NTV 30.06.2020 - 11:00

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