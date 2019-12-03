"Altında kalıcı yükseliş beklemiyorum" ... (Geri Sayım 3 Aralık 2019)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan'dı. Doğan, Fed başta olmak üzere merkez bankalarından seri faiz indirimi gelmemesi durumunda altında yükselişlerin kalıcı olmasını beklemediğini söyledi.

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