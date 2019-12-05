"Altında yükseliş bekliyorum" (Geri Sayım 5 Aralık 2019)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ekonomist Murat Sağman'dı... Sağman, önümüzdeki yıl altında yükseliş olacağını öngörerek, "Ons altın 2020'de muhtemelen 1.550-1.600 dolar seviyelerini görür" ifadelerini kullandı.

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