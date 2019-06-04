Avrupa Birliği’nde dengeler değişiyor mu? ... Pasaport 3 Haziran 2019
Avrupa Parlamentosu seçimleri birçok soruyu beraberinde getirdi. AB yanlıları ve karşıtları müceadele içinde... Merkez siyaset inişte, aşırı sağ yükselişte. Yeşiller çıkışa geçti. Avrupa’da ne oluyor? Peki, Avrupa Birliği’nde dengeler değişiyor mu? Pasaport Avrupa’da aşırı sağın ve yeşillerin yükseleşini, merkez partileri, krizin ve Türkiye- AB ilişkilerinin geleceğini ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 3 Haziran Pazartesi 22.00’de NTV’de.
NTV 04.06.2019 - 12:16| Son Güncelleme : 14.11.2019 - 12:14
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