Sınırda Yunan müdahalesi can aldı (Dünyanın Haberi 3 Mart 2020)
Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara engel olmayacağını açıklamasının üzerinden 4 gün geçti. 5'inci günde de onbinlerce kişi yollarda, Avrupa'ya gitmek için her yolu deniyorlar. Yunan güvenlik güçleri ise sığınmacılara izin vermiyor, çoğu zaman orantısız güç kullanıyorlar. Üzerlerine ateş de açtılar, açmaya da devam ediyorlar. Kurşunların hedefi olan iki kişi hayatını kaybetti. Denizde de durum aynı. Ya bindikleri bot batırılmak isteniyor ya da çaresizliğe terkediliyorlar. Yardımlarına yıllardır olduğu gibi yine Türkiye yetişiyor. Sığınmacıların yaşadığı insani dram, Yunan güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımı ve daha fazlası...
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NTV 03.03.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 03.03.2020 - 17:33
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