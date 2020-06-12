Ayasofya ibadete açılır mı? (Yakın Plan 11 Haziran 2020)

Yakın Plan'da Seda Öğretir, konukları Merve Şebnem Oruç, Mustafa Kartoğlu ve Ufuk Uras ile Ayasofya'nın ne zaman ibadete açılabileceğini, Libya'daki değişen dengeleri ve ABD'deki ırkçılık karşıtı hareketi masaya yatırıyor.

NTV 12.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 12.06.2020 - 09:59

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