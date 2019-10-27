Ayrıcalıklı Rotalar/Eskişehir 25 Ekim 2019

Profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, Türkiye ve dünyanın ayrıcalıklı noktalarını keşfetmek için yeniden yola çıkıyor. Ayrıcalıklı Rotalar, her Cuma 21.15’te NTV’de.

Ayrıcalıklı Rotalar bu hafta; İç Anadolu’nun ortasında, gondoluyla, plajıyla, müzeleriyle, yeşil alanlarıyla bir rüya kente dönüşen Eskişehir’e gidiyor.

Geçirdiği restorasyonla güzelleşen Odunpazarı, 16. yüzyıldan kalma Kurşunlu Külliyesi, Kervansaray bölümündeki Sıcak Cam Üfleme Atölyesi ve Cam Sanatları Merkezi, Lületaşı Müzesi, şehrin en yeni ve en güzel adreslerinden Eskişehir Modern Müze, alanında Türkiye’nin ilki olarak açılan Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, ETİ Arkeoloji Müzesi, Hamamyolu Caddesi, Porsuk Çayı, Sazova Parkı, Yunus Emre’nin kabri, Havacılık Parkı, Haller Gençlik Merkezi ve çok daha fazlası Saffet Emre Tonguç ile Ayrıcalıklı Rotalar’da.

Ayrıcalıklı Rotalar, 25 Ekim Cuma 21.15’te NTV’de.