Ayrıcalıklı Rotalar/Ürdün 9 Kasım 2019

Profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, Türkiye ve dünyanın ayrıcalıklı noktalarını keşfetmek için yeniden yola çıkıyor. Ayrıcalıklı Rotalar, her Cumartesi 21.15’te NTV’de. Çöl rüzgarlarını arkanıza alıp uçan halınızla Ortadoğu’nun ortasına, kızıl kumların diyarına yolculuk etmeye ne dersiniz? Ayrıcalıklı Rotalar bu hafta; Ürdün’e yolculuk ediyor. Amman’dan, Lut Gölü’nden, Akabe’den ve Wadi Rum’dan muhteşem görüntüler izleyicilerle buluşuyor. Tarihi 7 bin yıl öncesine uzanan başkent Amman, dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Petra, Nebatiler’in kayaları oyarak oluşturduğu ve tarihi milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanan antik kent, Mars’ın dünyadaki adresi Wadi Rum, Ölü Deniz nam-ı diğer Lut Gölü, antik Roma’dan kalma Jerash ve Ürdün'ün denize açılan tek yeri olan Akabe ekrana gelecek. Ayrıcalıklı Rotalar, 9 Kasım Cumartesi 21.15’te NTV’de.
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