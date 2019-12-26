"Baba Parası" filmi ekibi NTV'de (Gece Gündüz 25 Aralık 2019)
Şelçuk Aydemir, Murat Cemcir ve Ahmet Kural üçlüsünün yeni projesi "Baba Parası", 1 Ocak'ta vizyona giriyor. Filmin kalabalık oyuncu kadrosundan Murat Cemcir, Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Yağmur Tanrısevsin 25 Aralık Çarşamba 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de olacak.
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