Bağışıklık sistemi nedir? (Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat 11 Ocak 2020)
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı “Yaşasın Hayat”ta bu hafta gündem, “Bağışıklık sistemi hakkında her şey”... Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Bağışıklık sistemi nedir?”, “Neden zayıflar, nasıl güçlenir?”, “En iyi bağışıklık destekleri nelerdir?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile “Yaşasın Hayat” 19.15’te NTV’de.
NTV 12.01.2020 - 14:16| Son Güncelleme : 13.01.2020 - 09:29
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