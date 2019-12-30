Bangladeş'teki Türk izleri (Dünyanın Haberi 30 Aralık 2019)

NTV Dış Haberler servisinden Derya Altay'ın Bangladeş'e yaptığı seyahat ve derlediği izlenimler "Dünyanın Haberi"nde önemli konu başlıkları arasında... Ayrıca, Avustralya'da orman yangınları hız kesmiyor. Son görüntüler hakikaten dehşet uyandıracak cinsten. Yeni ve daha iyi bir hayat umuduyla Almanya'ya göç eden Türklerin yarım asırlık "Göç Hikayeleri" İngiltere'de düzenlenen bir sergiyle ziyaretçilere aktarılıyor.

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