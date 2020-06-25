Baro düzenlemesi tartışması (Yakın Plan 24 Haziran 2020)
Yakın Plan'da Ahmed Arpat, konukları Merve Şebnem Oruç, Barış Doster ve Mahmut Övür ile baro düzenlemesi tartışmasını, baroların Ankara yürüyüşünü ve Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına onamayı masaya yatırıyor.
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NTV 25.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 25.06.2020 - 09:06
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