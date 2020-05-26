Bayram reçetesi ''Kolajen hakkında her şey'' (Yaşasın Hayat 26 Mayıs 2020)
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı ‘Yaşasın Hayat’ta bu hafta sağlık gündeminde “kolajen hakkında her şey” konuşuluyor. Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu “Kolajen neden önemlidir? Kolajen üretimini artırmak için nasıl beslenmeli? Kime, ne zaman, hangi kolajen gerekli?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile “Yaşasın Hayat” Salı 11.15’te NTV’de.
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NTV 26.05.2020 - 11:48| Son Güncelleme : 26.05.2020 - 12:01
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