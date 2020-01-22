"Ben Varım" müzikalinin ekibi NTV'de... (Gece Gündüz 21 Ocak 2020)
Peter Lund'un yazdığı, Güliz Gonca Yakut çevirisi ve Ümit Aydoğdu'nun rejisiyle hayata geçirilen DasDas'ın ilk müzikali "Ben Varım" seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Alper Baytekin, Didem Balçın, Ecmel İs, Erdem Akakçe, Hülya Gülşen, Iraz Yöntem, Tuğrul Tülek, Yeliz Kuvancı'nın rol aldığı müzikale dair tüm detayları oyunun ekibi, 21 Ocak Salı 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatacak.
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